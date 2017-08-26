|27.Aug.2017
|Aminet-Uploads bis 26.08.2017
Die folgenden Pakete wurden bis zum 26.08.2017 dem Aminet hinzugefügt:
rentp.lha comm/tcp 6K 68k Sets system time from NTP server
CS2017.lha demo/misc 110K 68k Old-school style demo
badformat.lha disk/misc 8K 68k Bad disk formatting utility
IDEFix_patches.lha driver/med 4K Allows CF cards to work with ...
WormWars.lha game/actio 817K 68k Advanced snake game
WormWarsMOS.lha game/actio 722K MOS Advanced snake game
WormWars-OS4.lha game/actio 1.1M OS4 Advanced snake game
InPAWS.lha game/edit 2.1M MOS Compiler/extractor for Gilsof...
TunnelsAndTrolls.lha game/role 11M 68k Implementation of Tunnels &am...
AmiArcadia.lha misc/emu 4.1M 68k Signetics-based machines emul...
AmiArcadia_OS4.lha misc/emu 4.5M OS4 Signetics-based machines emul...
AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 4.4M MOS Signetics-based machines emul...
badberticon.lha pix/icon 10K 68k Bad Bert Icon
bk_rangercheck.lha util/boot 8K 68k Replace exec.library's Ranger...
MCP133b1.lha util/cdity 523K 68k THE Ultimate WB Enchancer!
IconLib_46.4.lha util/libs 672K 68k free icon.library in optimize...
Daysleeper_0-9-3.lha util/time 76K MOS Shutdown/reboot at specified ...
(snx)
[Meldung: 27. Aug. 2017, 08:02] [Kommentare: 0]
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