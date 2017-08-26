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27.Aug.2017



 Aminet-Uploads bis 26.08.2017
Die folgenden Pakete wurden bis zum 26.08.2017 dem Aminet hinzugefügt:
rentp.lha                comm/tcp   6K    68k Sets system time from NTP server
CS2017.lha               demo/misc  110K  68k Old-school style demo
badformat.lha            disk/misc  8K    68k Bad disk formatting utility
IDEFix_patches.lha       driver/med 4K        Allows CF cards to work with ...
WormWars.lha             game/actio 817K  68k Advanced snake game
WormWarsMOS.lha          game/actio 722K  MOS Advanced snake game
WormWars-OS4.lha         game/actio 1.1M  OS4 Advanced snake game
InPAWS.lha               game/edit  2.1M  MOS Compiler/extractor for Gilsof...
TunnelsAndTrolls.lha     game/role  11M   68k Implementation of Tunnels &am...
AmiArcadia.lha           misc/emu   4.1M  68k Signetics-based machines emul...
AmiArcadia_OS4.lha       misc/emu   4.5M  OS4 Signetics-based machines emul...
AmiArcadiaMOS.lha        misc/emu   4.4M  MOS Signetics-based machines emul...
badberticon.lha          pix/icon   10K   68k Bad Bert Icon
bk_rangercheck.lha       util/boot  8K    68k Replace exec.library's Ranger...
MCP133b1.lha             util/cdity 523K  68k THE Ultimate WB Enchancer!
IconLib_46.4.lha         util/libs  672K  68k free icon.library in optimize...
Daysleeper_0-9-3.lha     util/time  76K   MOS Shutdown/reboot at specified ...
(snx)

[Meldung: 27. Aug. 2017, 08:02] [Kommentare: 0]
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