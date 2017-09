Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.28

TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für den Internet Explorer, Firefox, Opera und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey). Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden. Gesucht wird zudem noch immer ein Übersetzer für die französische Fassung.



Die Version 0.28 enthält folgende Neuerungen: Tribute to AmiKit X: Neues Preset "OS 3.9 AmiKitX" inkl. Boot-Animation. Entsprechend gibt es in den Preferences ein neues Fenster-Layout "3.9 AmiKit X", ein neues Piktogramm-Set "AmiKit X", einen neuen Mauszeiger "AmiKit X" und ein neues Muster "AmiKit X Backdrop". Ein herzlicher Dank an Jan Zahurancik (AmiKit) für die Erlaubnis zur Verwendung der Grafiken. Direktaufruf via URL-Parameter "preset"

Unterstützung für den Browser "SeaMonkey", auch wenn die about:config-Einstellung "general.useragent.compatmode.firefox" auf "false" eingestellt wurde.

ListBox: Angepasstes Aussehen in den Stilen "Dünn" und "Dünnes XEN" Angepasstes Aussehen unter "Amiga Early Startup Control / Boot Options" für OS 4.x Pünktchen in der Scrollbar im OS4-Stil Angepasste Pfeil-Buttons für das "OS 3.9"-Layout

Chrome / Opera: Verbesserung bei der Erkennung der Benutzersprache: Es wird nun nicht mehr bloß die Browser-Sprache, sondern wirklich die vom Benutzer als bevorzugt definierte Sprache erkannt.

Bugfixes: Timberwolf funktionierte ab v0.25 nicht mehr ("Uncaught Exception", falls man auf einem CSS-Style das Attribut "transform" setzt). Umgehungslösung implementiert. Palette: Das Setzen der Textfarbe für inaktive Fenster funktionierte nur beim erstenmal. Fenster-Gadgets wurden bei einem Mouse-up-Event mittels Drag'n'Drop auf "aktiv" gesetzt, auch wenn das Fenster inaktiv war. Firefox: Korrektur des Textabstands zu den Farben in der ListBox der "Palette" Chrome / Opera im "Amiga Early Startup Control": Korrektur des Rahmens bei "Expansion Board Diagnostic" und der Buttons-Höhe Odyssey Web Browser: Die Boot-Grafik für OS 4.1 FE wurde nicht angezeigt.

