19.Okt.2017

Emulator: FS-UAE 2.9.7dev (Beta)

Aus dem "Dev"-Entwicklungszweig des Emulators FS-UAE wurde eine neue Beta-Version veröffentlicht, die folgende Änderungen enthält:



Änderungen in FS-UAE: Support building with latest version of MSYS2

Renamed option frame to bezel

New option: force_aspect

Added shaders compiled/ported/written by guest.r Änderungen in FS-UAE Launcher: Fix detection of Windows 10

Support building with latest version of MSYS2

Include quick setting to toggle display of bezel

Quite a bit of changes, but many related to non-Amiga platforms Änderungen in FS-UAE Arcade: Respect joystick modes from the game database in input selection screen

Fixed aspect toggle button

Fixed support for dual X-Arcade controllers

Gamepad/joystick devices can be hotplugged with on-screen notifications

Option to disable search function (arcade_search) (cg)



