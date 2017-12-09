|10.Dez.2017
|Aminet-Uploads bis 09.12.2017
Die folgenden Pakete wurden bis zum 09.12.2017 dem Aminet hinzugefügt:
LuettjeBookholler.lha biz/misc 1.7M OS4 Little Personal Finance program
PTAF.lha demo/intro 4.7M 68k Plastic toys are forever
bsa.lha dev/cross 101K MOS Bit Shift Assembler
libmikmod.lha dev/lib 1.1M OS4 Portable sound library (music...
libmodplug.lha dev/lib 1.4M OS4 Render mod music files as raw...
libsdl_mixer.lha dev/lib 751K OS4 SDL mixer library
amibox.lha game/board 446K 68k AmiBOX - logical game 68k
EuroFighter.lha game/misc 936K 68k Party game from Capacitor Par...
Raining_Eggs.lha game/misc 541K 68k Party game from Capacitor Par...
crispy-doom.lha game/shoot 1.4M MOS Crispy Doom
AmiTimeKeeper.i386-ar... util/cdity 168K x86 Keep your time right
AmiTimeKeeper.lha util/cdity 119K 68k Keep your time right
IconLib_46.4.lha util/libs 652K 68k free icon.library in optimize...
ZIPTest.lha util/misc 34K 68k test Amiga 3000 ZIP DRAM memo...
(snx)
[Meldung: 10. Dez. 2017, 07:41] [Kommentare: 0]
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