Entwicklerwerkzeuge: vasm 1.8b und vlink 0.16b

Frank Wille hat Updates für den modularen Assembler vasm und den dazugehörigen Linker vlink veröffentlicht.



Changes:



vasm 1.8b: Option -noialign disables the automatic instruction alignment.

m68k: New Apollo Core instructions (core >=4035.jic), provided by Henryk Richter.

m68k: Referencing absolute-short labels and optimizing labels into absolute short addressing mode is allowed, when the label resides in an absolute ORG section.

jagrisc: Fixed MOVE PC,Rn instruction.

oldstyle-syntax: Internal symbol __RPTCNT can be used as iteration counter in the inner repeat loop.

oldstyle-syntax: Numeric absolute symbol expansion is supported for macro parameters of the form \<symbol>.

vobj-output: Ignoring internal/local symbols does not work. Now we create and use section symbols as a relocation reference. vlink 0.16b: New option -mtype: merge all sections of the same type (code, data, bss), ignoring name and attributes. (snx)



