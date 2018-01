05.Jan.2018









AMOS-Autor spricht über seine damaligen Honorare

In der Facebook-Gruppe "AMOS Professional" hat sich Francois Lionet, Autor des BASIC-Dialekts STOS/AMOS für Atari ST und Amiga, auf Nachfrage zu den Honoraren geäußert, die er mit seinem Paket erzielt hat. Zu ST-Zeiten habe er mit der Ursprungsversion STOS 60.000 Franc im Jahr eingenommen. Nach Veröffentlichung der Amiga-Version hätten die kombinierten Gewinne aus beiden Versionen ihm im ersten Jahr 100.000 Franc eingebracht, im zweiten Jahr aufgrund fallender Verkaufszahlen der ST-Version dann etwas weniger. Im Jahr der Veröffentlichung der letzten Version namens "AMOS Professional" hätten seine Tantiemen dann 150.000 Franc betragen. Sein Honorar sei auf 15% der erzielten Einnahmen festgelegt gewesen.



Francois Lionets ursprüngliches Statement:

I did make good money... During STOS, around 60.000 ¤ / year ( I convert Francs to Euros directly, as today in France things cost the same in Euros than what they used to in Francs at that time)...



STOS and AMOS 1.3 raised that to around 100.000 on the first year and lower the next year with STOS sales declining... But my best year was AMOS Professional.... Initial sales were fantastic as many people were waiting for it in UK and rushed to buy it... Could not believe my eyes when I saw a check of more than 150.000¤... it payed for a large part of our house... and cool holidays! This is a lot of course, not enough to buy a Porsche! (would not have anyway)



Europress was very happy to see me each time I came to Manchester... My royalties were 15%, a simple multiplication will give you how much cash they made, so yeah they were happy! And me too each time I came to see them, Richard and all the team... (cg)



[Meldung: 05. Jan. 2018, 23:11] [Kommentare: 3 - 06. Jan. 2018, 04:10]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]