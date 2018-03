Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. January/February 2018 news.

News: Presentation of the Vampire project during Alchimie 12 show

Old articles from Tilt 118 to 122: News: Tilt do Tilt! Interview: David Braben Comparative: Flashback vs Chaos Engine Comparative: Amiga 1200 vs Falcon 030 Review: Body Blows Galactic Review: Cannon Fodder Report: European Computer Trade Show September 1993 Interview with Pierre Gilhodes Review: Micro Machines Review: Space Hulk, etc.

Interview with Edward Hepler (Commodore engineer)

Interview with Renaud Schweingruber (Vampire beta-tester)

DIY: Replacment of the HxC SD by a Gotek HxC on Amiga 600

DIY: Tantalum capacitors on Amiga

File: Developers' Messages to crackers (update)

File: Evaluation of the Amiga computer by the Quebec Ministry of Transport

File: Classic Reflections - What happened to Mick Tinker / Index Information / Access Innovation?

File: Amiga Game List (mise à jour)

File: Another World, a cult game

Special quizz about the year 2017. (cg)



