03.Mär.2018









Entwickler-X: Status-Update zum Jump'n Run "Spencer"

Thomas 'imagodespira' Claus von Entwickler-X hat auf a1k.org ein Status-Update zu dem aktuell in Entwicklung befindlichen Jump'n Run "Spencer" veröffentlicht:



"Von Technischer Seite und auch grafischer Seite haben wir die Arbeiten des Spiele bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen. Der nächste Schritt ist Level-Test und ggf. ein paar Gameplay Anpassungen um Spielspaß und Schwierigkeit zu regulieren (Items verteilen, Gegner besser setzen, evtl. doofe Levels umbauen). Die Website ist jetzt online, wobei der Trailer und die Links zu den Shops noch kommen werden.



AmigaOS:

Die Engine hat Frank in weiten Teilen parallel zur PC Version entwickelt, somit ist ein großer Teil schon erledigt. Dennoch wird es noch eine Weile dauern bis wir veröffentlichen können. Wie es so oft ist, sind es die kleinen OS Spezifischen Dinge die noch Zeit kosten. Das sind Optimierungen in der Darstellung (Warp3D Nova/ OpenGLES) und umgehen der Probleme (Shaderinkompatibilitäten), falls noch nicht geschehen. Auch Joypad und Sound Dinge werden sicher noch etwas Arbeit benötigen, wobei es ja schon läuft... nur der letzte Schliff dauert halt.



Auch müssen wir noch prüfen, ob Warp3D Nova + OpenGLES2 offiziell mit Spencer funktioniert. Da Frank während der Arbeit immer mit Hans und Daniel kommuniziert hat, sind in die Treiber Dinge eingeflossen die in der offiziellen Version noch nicht veröffentlicht sind. Das muss geprüft werden.



Wir sind froh endlich Spencer soweit fertig zu haben. Als erstes 3D Spiel war das schon eine Herausforderung für uns und ebnet uns Wege für zukünftige Projekte. Nächste Woche Levels Testen und Spiele Trailer machen, dann eine Flasche Wein teilen



Hier noch ein Video, welches das komplette Level 5 zeigt. Weitere Videos (hoffentlich auch bald AmigaOS spezifisch) werden folgen!" (cg)



[Meldung: 03. Mär. 2018, 23:53] [Kommentare: 7 - 08. Mär. 2018, 23:15]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]