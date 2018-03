Hollywood 7.1 Add-ons und Demoversion erschienen

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit einer Reihe von Addons für Hollywood 7.1 sowie einer Demoversion bekanntgeben zu können. Die folgenden Addons stehen ab sofort zum freien Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal zur Verfügung: Hollywood Player 7.1 für alle unterstützten Plattformen (auch verfügbar für Ihr Smartphone/Tablet auf Google Play)

Hollywood SDK 7.1 zum Entwickeln eigener Plugins (enthält Beispiele und über 350 Seiten an Dokumentation in verschiedenen Formaten)

Hollywood 7.1 Addon für Cubic IDE (entwickelt von Michael Jurisch)

Hollywood 7.1 Wordfile für UltraEdit

Hollywood 7.1 Online-Referenzmanual (über 950 PDF-Seiten, alternativ auch als HTML, CHM und AmigaGuide erhältlich)

Hollywood SDK 7.1 Online-Referenzmanual (fast 400 PDF-Seiten, alternativ auch als HTML, CHM und AmigaGuide erhältlich) Darüber hinaus gibt es nun auch eine kostenlose Demoversion von Hollywood 7.1 für Windows, Mac OS und Linux. Die Demoversion von Hollywood 7.1 kann keine eigenständigen Programme kompilieren, beschränkt Skripte auf eine Größe von 16 Kilobyte und darf nur für maximal 30 Tage benutzt werden. Sie enthält zudem auch die Plugins RapaGUI und GL Galore und kann damit auch zur GUI- und OpenGL-Programmierung benutzt werden.



Mit der Veröffentlichung dieser Komponenten ist das Hollywood 7.1-Release nun komplett. Bitte besuchen Sie das offizielle Hollywood-Portal für mehr Informationen und Downloadmöglichkeit. (cg)



[Meldung: 07. Mär. 2018, 23:01] [Kommentare: 6 - 10. Mär. 2018, 14:27]

