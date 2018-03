RNOInfoScreen 1.5

RNOInfoScreen ist ein Aufsatz für verschiedene Musikwiedergabeprogramme, der Informationen zum aktuell und zuvor gespielten Lied anzeigt sowie ggf. vorhandene Bilder. Unter MorphOS kann das Programm zudem als Bildschirmschoner genutzt werden.



Changes in version 1.5: Support for embedded images in MP3 files (ID3v2.3.0)

Doesn't crash when iconified

On-screen volume level indicator

The invisible depth gadget now switches the screen to the back in the standard way

UTF-8 support

Option to launch an external script with the tab key

ARexx support Download: RNOInfoScreen.lha (8 MB) (snx)



[Meldung: 15. Mär. 2018, 19:50]

