Entwicklerwerkzeug: vasm 1.8c

Frank Wille hat ein Update für den modularen Assembler vasm veröffentlicht.



Changes: Relocated ORG blocks within a section were not recognized, when their start address was 0

The count in repeat-directives is always unsigned, even when given as a negative value

Check for target address space overflows

Fixed crash when undefining non-existing register symbols

A redefined label is no longer a warning, but an error

arm: Fixed compile-error from last release

vobj-output: Fixed uninitialized symbol index for internal/local symbols

oldstyle-syntax: New directive ROFFS to set the program counter relative to the start of the current section (snx)



