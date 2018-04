FPGA: Apollo-Core-Update Gold 2.9

Der Apollo-Core ist eine FPGA-Reimplementation der m68k-Reihe von Motorola, die auch eine eigene Grafikausgabe namens SAGA mitbringt. Verwendung findet der Core derzeit bei den Vampire-Turbokarten 600 V2 und 500 V2(+). Als Neuerungen der Version "Gold 2.9" werden unter dem Titellink genannt: Better support for fast Power-Off/On of the Amiga

Allow software to turn off built-in Map-ROM to access on-board ROM-Chip

Map-ROM mapping support for Atari ROMs

Memory management support for Atari Memory map

FPU speed-up (now 51 MFlops at x11 according to SysInfo)

FPU fully working under Atari OS

Pressing Fire buttons on Power-On will boot EmuTOS (Atar OS) (snx)



[Meldung: 08. Apr. 2018, 18:09] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]