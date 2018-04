25.Apr.2018









WHDLoad: Mithilfe bei der Verifizierung alter Bugs gesucht

Der Bugtracker des WHDLoad-Teams enthält über 1500 teils sehr alte Bugs. WHDLoad-Autor Bert Jahn vermutet, dass viele davon beispielsweise auf die Verwendung von gecrackten Versionen oder fehlerhafte Hardware zurückzuführen sind, andere enthalten zu wenige Details um den Fehler nachvollziehen zu können.



Die Anzahl der offenen Bug-Reports so weit wie möglich zu reduzieren ist Jahns nächstes großes Ziel. Er bittet WHDLoad-Nutzer deswegen, jeweils einige der noch offenen Fehler in der Datenbank zu überprüfen und falls sie nachzuvollziehen sind im Bugtracker eine entsprechende Rückmeldung zu hinterlassen. Auf diese Weise sei für das Team erkennbar, welche Fehler Priorität hätten. Sehr alte Fehlermeldungen, die niemand nachvollziehen kann, sollen dann später geschlossen werden.



Sollten Anwender über neue Probleme mit WHDLoad-Versionen von Spielen stolpern, wird darum gebeten solche Probleme ebenfalls im Bugtracker zu melden statt sie in ein Forum zu schreiben. (cg)



[Meldung: 25. Apr. 2018, 22:49]

