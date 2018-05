MorphOS: E-Mail-Client Iris, Betaversion 25

Jacek 'jacadcaps' Piszczeks "Iris" soll künftig das Standard-E-Mail-Programm von MorphOS werden. Es unterstützt IMAP und kann HTML-E-Mails sowohl anzeigen als auch erstellen. Das Programm setzt MorphOS 3.10 voraus, für Rückmeldungen an den Autor kann die entsprechende Diskussion des Themas in der MorphZone genutzt werden.



Neuerungen in der Betaversion 25: Reduced the memory footprint when doing full folder synchronizations

Send e-mail using aliases supported by the configured accounts

Yahoo! Mail now works with OAuth2

Added an X-Mailer field to outgoing messages

Fixed: viewing messages while updating existing messages in a folder would lead to bogus unread messages count displayed in the folder tree

Fixed: e-mail contents window would appear on Ambient screen even if Iris was open on a public screen

Fixed: SMTP message store setting would revert back to default after applying settings Download: iris.lha (22 MB) (snx)



[Meldung: 06. Mai 2018, 06:59] [Kommentare: 1 - 06. Mai 2018, 19:42]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]