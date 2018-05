13.Mai 2018

AmigaOS 4: ignition und das ODS-Add-on erhalten Update

Achim Pankalla schreibt: Nach über einem Jahr Wartezeit ist nun die Betaversion 5 der Tabellenkalkulation "ignitionOS4" auf der Sourceforge-Seite erhältlich. Die wichtigste Neuerung dieser Version ist die Druckroutine, die nun auch problemlos Grafiken und Diagramme auf das Papier bringt. Außerdem werden die eingestellten Druckränder beachtet.



Weiterhin wurden zwei Fehler in den Diagrammmodulen korrigiert und einige mathematische Funktionen in ihrem Verhalten an die der großen Vorbilder angepasst, so das auch der Import von Fremdformaten besser funktioniert.



Nebenbei sind natürlich wieder einige kleinere und größere Fehler aus dem Programm entfernt worden. In die Installation ist nun zudem der alternative Icon-Satz integriert und eine Übersetzung ins Französische. Das überarbeitete Handbuch ist jetzt auch in Englisch verfügbar.



Parallel zur Veröffentlichung von igntionOS4 gibt es auch wieder ein funktionales Update des Add-ons ODS. Nun übernimmt das Modul beim Laden und Speichern die Positionierung der Daten in der Zelle in der Horizontalen und Vertikalen. Außerdem werden, im Rahmen der Möglichkeiten von ignition, auch die Zellrahmen beachtet.



Das Add-on benötigt mind. ignition 1.0 Beta 4 und AmigaOS 4.1 Final Edition. Es kann Dokumente im ODS-Format laden und speichern. Dieses Format wird von Libre- und OpenOffice-Calc verwendet, kann aber auch von anderen Tabellenkalkulationen ex- und importiert werden. Das Add-on ist immer noch eine "Beta"-Version!



Der Autor bittet darum, Fehler und Wünsche für Funktionserweiterungen der Programme nicht für sich zu behalten, sondern ihn einfach zu kontaktieren. Dies ist nicht nur per E-Mail, sondern auch über das OS4Welt-Forum möglich, dort gibt es ein Support-Forum. Außerdem möchte er allen danken, die ihn mit solchen Rückmeldungen unterstützten und natürlich seinen Betatestern!



Das Addon findet man im Aminet oder OS4Depot, ignition unter dem Titellink auf Sourceforge. (snx)



