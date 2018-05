27.Mai 2018









amiga-news.de jetzt auch SSL-verschlüsselt erreichbar

Unser Angebot ist unter der URL https://www.amiga-news.de jetzt auch SSL-verschlüsselt erreichbar. Eine SSL-Übertragung wird aus Rücksicht auf Nutzer mit echten Amigas derzeit zwar nicht erzwungen - aber da wir traditionell Wert auf sogenannte relative URLs legen, sollten Leser nach dem Aufruf der ersten Seite per SSL konstant verschlüsselt auf unseren Seiten unterwegs sein.



Aufgrund der Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung sind bestimmte Teile der Seite allerdings ausschließlich verschlüsselt verfügbar. Das betrifft vor allem vom Nutzer auszufüllende Formulare, wie sie beim Schreiben von Beiträgen oder der Nutzung unserer Kontaktformulare zum Einsatz kommen.



Sollten SSL-Nutzer auf einen Link in unserem Angebot stoßen, der ihre Verbindung wieder zu unverschlüsselter Übertragung herabstuft, wären wir für einen kurzen Hinweis dankbar. (cg)



