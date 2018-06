MorphOS: E-Mail-Client Iris, Betaversion 27

Jacek 'jacadcaps' Piszczeks "Iris" soll künftig das Standard-E-Mail-Programm von MorphOS werden. Es unterstützt IMAP und kann HTML-E-Mails sowohl anzeigen als auch erstellen. Das Programm setzt MorphOS 3.10 voraus, für Rückmeldungen an den Autor kann die entsprechende Diskussion des Themas in der MorphZone genutzt werden.



Zu den wesentlichen Neuerungen zählen eine Beschleunigung des Programms um etwa ein Drittel sowie die Verwendung eigener Zertifikate. Bestehende Installationen können mit dem Archivinhalt getrost überschrieben werden, die Einstellungen und der Cache bleiben in ihren jeweiligen Verzeichnissen unberührt. Als nächstes möchte der Entwickler sich nun dem Postausgangsverzeichnis zuwenden.



Neuerungen in der Betaversion 27: Serialized index loading when synchronizing folders in order to speed things up on non-SSD drives

Compiled with a new toolchain for a >30 % (!) boost in performance

Experimental local storage mode for IMAP. Please note that for now, all e-mail actions will be ignored while offline! Storing e-mails can be enabled in the Storage tab of account settings. Also note that only new messages will be downloaded once you enable local storage - to force downloading of old messages, visit a given folder

Custom certificates can now be saved per account/transport

Folder refresh now logged only if some e-mails were actually downloaded

Fixed: MIME parts missing a Content-Type header assume text/plain instead of application/octet-stream. Fixes displaying e-mails sent from SimpleMail

Fixed: invalid certificate handling crashed in autoconfiguration / Add Account

Fixed: certificate failure handling path leaked memory and signals

Fixed: changing account storage from POP3 to IMAP and vice versa meant that the folders list would not refresh anymore Download: iris.lha (22 MB) (snx)



[Meldung: 31. Mai 2018, 19:55] [Kommentare: 8 - 04. Jun 2018, 10:32]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]