08.Jun.2018

Andreas Rösner







Spielankündigung: Coco Banana

Andreas Rösner schreibt: Amiten Software hat die Arbeit an einem neuen Jump-&-Run-Spiel für Amiga aufgenommen. Das Spiel mit dem Titel "Coco Banana" soll den Spieler nach der Fertigstellung mit bis zu 30 Leveln, multidirektionalem Dual-Parallax-Scrolling sowie speziell entworfener neuer Hintergrundmusik und Sound-Effekten begeistern.



Die Entwickler wünschen sich eine Unterstützung in Form von Spenden in Höhe von 500 Euro, kündigen jedoch an, das Spiel auf jeden Fall fertigstellen zu wollen. "Coco Banana" soll nach der Fertigstellung zum kostenlosen Download angeboten werden.



Bisher wurden bereits 260 Euro gespendet. Über den Facebook-Account der Entwickler kann der aktuelle Spendenstand verfolgt werden. Ein Video des Spiels wurde auf YouTube veröffentlicht. (snx)



[Meldung: 08. Jun. 2018, 03:52]

