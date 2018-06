08.Jun.2018

Andreas Rösner (ANF)







Spiel: Offizielles Update für die Amiga-Version von Worms DC angekündigt

Andreas Rösner schreibt: Auf Facebook kündigt Andy Davidson, der Programmierer der originalen Amiga-Version von "Worms: The Director's Cut", nach etwas mehr als 20 Jahren die Veröffentlichung eines Updates für das Spiel an.



Bei Worms DC handelt es sich um den Nachfolger der Urversion von Worms. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger nutzt das Spiel bereits den AGA-Chipsatz des Amiga 1200 und 4000. Selbst der leider nicht mehr für den Amiga veröffentlichte Nachfolger "Worms Armageddon" bot nicht alle Gameplay-Features jener Version von Worms. Bis heute erfreuen sich das Spiel und seine Nachfolger einer großen Fangemeinde.



Worms DC bot dem Spieler von Haus aus äußerst umfangreiche Möglichkeiten des Moddings, die weit über das Erstellen von einfachen Leveln hinausging. Dies entwickelte sich unter Amiga-Usern schnell zum Volkssport, und so erschien auch Jahre nach der Veröffentlichung in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von Usern neu erstelltes Material für das Spiel.



Wer die Veröffentlichung des Updates nicht abwarten kann, für den bieten beispielsweise die im Aminet angebotenen Erweiterungen einen guten Ansatzpunkt, um die Wartezeit bis zum Erscheinen zu verkürzen. (snx)



[Meldung: 08. Jun. 2018, 04:09] [Kommentare: 2 - 08. Jun. 2018, 08:31]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]