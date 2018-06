10.Jun.2018

Andreas Rösner (ANF)







Spiel: Vollversion von Mini Swat erhältlich

Andreas Rösner schreibt: Von der vor drei Monaten im Aminet erschienen Demoversion von "Mini Swat" des Entwicklerduos 'Amiga Wave' ist laut eigenen Angaben inzwischen die Vollversion erhältlich. Das Spiel wurde von José A. 'Jojo073' Gonzáles und Zoltar Estrayk entwickelt. Die beiden zeichneten in letzter Zeit unter anderem bereits für die Titel "Brus Li" und "Else we get mad!" verantwortlich.



Das Spiel wurde erneut mit Backbone erstellt. Außerdem kamen die Programme Deluxe Paint und ProTracker zum Einsatz. Im Gegensatz zu den meisten Backbone-Spielen handelt es sich bei "Mini Swat" jedoch einmal nicht um ein Jump'n'Run, sondern um einen Top-Down-Shooter im Stil von Spielen wie "Crack Down".



Inhaltlich geht es darum, als Mitglied eines Sondereinsatzkommandos in mehreren Leveln Geiseln zu befreien und Terroristen unschädlich zu machen. Das Spielerauge wird dabei erfreut durch händisch erstellte Sprite-Grafiken und Hintergründe sowie multidirektionales Scrolling. Für die akustische Untermalung sorgen Hintergrundmusik und Soundeffekte.



Das Spiel erfordert einen ECS/OCS-Amiga mit 1 MB Arbeitsspeicher. Interessierte Spieler erhalten "Mini Swat" per E-Mail kostenlos direkt von den Entwicklern unter amigawave@gmail.com. Auf YouTube wurde bereits mit Erscheinen der Demoversion ein Video veröffentlicht. (snx)



[Meldung: 10. Jun. 2018, 09:34] [Kommentare: 0]

