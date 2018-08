AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt

AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen die folgenden Titel hinzu: Torvak the Warrior - Level 1 (Axe & Bow mix)

Chuck Rock Theme (REVISITED)

Shadow of the Beast (Guitar Edit)

Amegas

Vibe the Pipe (plus Rockpart)

Turrican 2 (Krazy Metal Head)

Stormlord (Psychedelic Trance Remix)

Enchanted Land Intro

Pinball Dreams (Beatbox Remix)

Xenon (Ready Player 1)

Lethal Weapon Level 1

Speedball 2 Industrial Remix

Echoing (Remix)

Turrican II Level 1 The Desert Rocks Remix

Gods - Into the Wonderful

Hybris Title Music (2018 Chill-out Remix)

Lotus Esprit Turbo Challenge - Track 3 (Krull0r remix)

Ghouls'n Ghosts - Continue

Turrican - Techno Dungeon (Level 2-2)

Wings of Death (Stage 1 - Sagyr's Castle) (snx)



[Meldung: 05. Aug. 2018, 09:01] [Kommentare: 0]

