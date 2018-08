APC&TCP mit Amiga Future auf der Gamescom (22. bis 25. August, Köln)

Pressemitteilung: Auch dieses Jahr wird wieder APC&TCP mit der Amiga Future auf der Gamescom dabei sein. Auf über 70 m2 stellen wir um die 20 Amiga-Modelle aus und wollen so vielleicht ein paar neue User für unser Hobby gewinnen. Rund ein Dutzend User, die alle ehrenamtlich dabei sind, stehen euch für Fragen rund um den Amiga zur Verfügung. Pünktlich zur Gamescom erscheint auch die Amiga Future Archive 4 DVD, die es vor Ort zum ersten mal zu kaufen gibt.



Ihr findet uns in Halle 10.2 im Retro-Bereich. Über die Facebook- und Instagram-Seiten der Amiga Future werden wir euch natürlich wieder über die Gamescom auf den laufenden halten. Es wird sicherlich wieder viele interessante Fotos geben.Da wir alle auf der Gamescom voll ausgelastet sind, wird die Amiga Future News-Page erst wieder nach der Gamescom regelmäßig aktualisiert.



Im unseren Onlineshop kann natürlich weiterhin bestellt werden. Ausliefern können wir dann logischerweise erst ab den 28. August. (das gilt auch für Online-Produkte) Es kann zwei oder drei Tage dauern, bis wir alle Bestellungen abgearbeitet haben. Das gleiche gilt natürlich auch bei E-Mails an uns. (cg)



