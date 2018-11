01.Nov.2018

Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. September/October 2018 news.

Old articles from Amiga News Tech n°16 to 19: Programming: AMOS (AMAL instructions) Programming: GFA Basic (Tetris 3D) Programming: Assembler (Characters strings) Programming: Assembler (Guru inteceptor) Programming: Assembler (Mouse moves) Programming: C (Make the floppy drive silent) Hardware: A2320 etc.

Interview: Garry Hare (KMOS president in 2004).

Interview: Philippe Rimauro (ACE developer).

Review of Snes9x 1.53.

File: The collapse of the video game market in 1983.

File: Progressive Peripherals and Software.

Tutorial: Installation of PFS3aio on Amiga 68k.

Tutorial: Use and configuration of USB controllers on AmigaOS 4.1/AmigaOne X5000.

Tutorial: Pattern matching on MorphOS.

Programming: JavaScript - Window Management.

Programming: C - WGet (example of reception of data via the bsdsocket.library).

Special quizz about Sim City. (cg)



