AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt

AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen die folgenden Titel hinzu: Byggsats 13 [Live Re-Mix]

Xenon 2 Megablast

RSI Megademo - Wastelands (Refurbished)

Disconnected (Spiral Hands On Maniac)

Midnight Resistance - Intro Theme

Wolfchild - Intro Theme

Oil Imperium (Adair has the Funk)

Turrican - Intro

Enchanted Lands - Intro (Enchantedness)

Jim Power - Level 5

Wings - Melville's Theme

Flashback [Orchestral Cover]

RoboCop (The best of both worlds Remix)

Zool Rave

Starter (Dreamy Retrowave RMX)

Elysium

Space Deliria (Tribute to DR.Awesome)

Stormlord (Hi-Score Theme - REVISITED)

Leander - World Three (AS2018)

Amegas

Fire and Ice - Underwater Level (JP-thx-remix) (snx)



[Meldung: 25. Nov. 2018, 08:27] [Kommentare: 0]

