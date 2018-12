03.Dez.2018









Game Construction Kit: RedPill 0.6.8 (Alpha)

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll - veröffentlichte Videos zeigen eine Umsetzung von Pacman sowie das Knobelspiel Mirror. RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Änderungen in Version 0.6.8, die wie üblich bei Dropbox heruntergeladen werden kann: About and Settings sections have been merged in Settings

New Project now asks for confirmation

Only used gameobjects are saved, decreasing the size of the .pill file significantly

New cursor design

Added a Clear Map button to clear the current map

In Level menu, you can specify the exits of the map in the 4 directions. The exits point to other level numbers, use -1 to assign no exit

Added action trigger Keep on Map to avoid an object getting out of map dimensions

Added action trigger Check Exits to check current object against map dimensions and it will trigger the change of level

Added 4 action triggers Set Exit to modify the level exits

Added Impact action trigger to transmit motion impact from one object to the impacted one

Flash Object trigger no longer makes the object blink, it stays in the same color for the length of the flash

Change between levels has been modified to avoid a frame with incorrect render at the start of the change

Added checks to avoid a crash when the system cannot find the tileset file in the project (cg)



