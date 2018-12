Workbench-Distribution: AmiKit X 10.5.2

Die für Emulatoren gedachte Workbench-Distribution AmiKit liegt inzwischen in der Version 10.5.2 vor und kann über die enthaltene Update-Funktion aktualisiert werden. Neben 35 neuen Funktionen, Aktualisierungen und Fehlerbereinigungen zählt zu den Neuerungen der "Dark Mode", welcher der Workbench ein dunkles Theme verleiht. Änderungen in dieser Veröffentlichung: FIXED: HALT3 freeze and Recoverable alerts on reboot (on systems with Amiga Forever or AmigaOS 3.9 w/BB2) are finally gone! Please shut down and restart AmiKit after update.

FIXED: HDToolBox now works in AmigaOS 3.1.4

FIXED: If you switch to old MUI 3.8 (via MorpheuZ), it shows images right now.

FIXED: RAWBInfo was not corretly activated on OS3.9 systems with Boing Bag 2.

AMIKIT: Optimized Startup-Sequences for all flavours make AmiKit even more stable.

AMIKIT: MorpheuZ 10.5.2 now handles AmigaOS 3.9 patches better. We've also fine-tuned Startup Control.

AMIKIT: LiveUpdate 1.7 by Daniel Westerberg

AMIKIT: AmiKitReset 1.2 (reflects the above mentioned changes)

AMIKIT: Various minor improvements here and there.

UPDATED: IconLib 46.4.506 by P.Keunecke http://aminet.net/package/util/libs/IconLib_46.4

UPDATED: MathLibsUAE 45.881 r14 by P.Keunecke http://aminet.net/package/util/libs/MathLibsUAE

REMOVED: HTMLview.mcc from MUI 3.8 (because of 'beta expired' requester)

OPTIONAL: Update your AmiKit installation with the latest WinUAE v4: Quick Guide (page 11)

OPTIONAL: Mac users might update to the latest Wine: Quick Guide (page 11) (cg)



[Meldung: 04. Dez. 2018, 00:07] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]