25.Dez.2018









Amiga-News wünscht frohe Weihnachten - zum 20. Mal

Bereits zum 20. Mal wünscht die Redaktion von amiga-news.de ihren Lesern frohe Weihnachten - in so langen Zeiträumen dürfte beim Start des Angebots wohl kaum jemand gedacht haben. Dennoch hat der Amiga in seiner Nische ein weiteres Jahr überlebt - mit neuen Produkten, weiteren Treffen und erneut rund 800 Aminet-Uploads und knapp 700 Meldungen bei amiga-news.de.



Wir wünschen unseren Lesern ein frohes Fest und einige ruhige Tage zum Jahreswechsel, die sie vielleicht für Amiga-Projekte oder einen weiteren Versuch Turrican durchzuspielen nutzen könnten!



P.S.: Auch wenn unser Jubiläum im Herbst etwas untergegangen ist, werden wir in den nächsten Tagen noch separat darauf eingehen und um den Anlass zu feiern auch ein kleines Gewinnspiel veranstalten. (cg)



[Meldung: 25. Dez. 2018, 23:43] [Kommentare: 4 - 26. Dez. 2018, 11:07]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]