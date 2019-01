Game Construction Kit: RedPill 0.6.9 (Alpha)

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll - veröffentlichte Videos zeigen eine Umsetzung von Pacman sowie das Knobelspiel Mirror. RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Änderungen in der Version 0.6.9: Joystick button reading has been changed as it was behaving oddly in WinUAE. On real Amiga it was fine

Action trigger Recoil has been added

In Level editing, multitile grabbing support has been fixed to work fine in all places of the tileset

Spritesheet autoslice was causing a crash in some cases, this has been fixed

Spritesheet autoslice now shows progress visually

There was a bug on scroll init that in some causes was showing wrong tiles in the initial screens

Added confirmation request when exiting the program Downloadseite (snx)



[Meldung: 13. Jan. 2019, 09:01] [Kommentare: 0]

