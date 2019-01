16.Jan.2019









Sensible Soccer-Turnier in Hamburg (9. Februar, Hamburg)

Am Samstag den 9. Februar findet in Hamburg der „SWOS Hanse Cup 2019“ statt. Gespielt wird SWOS 96/97 auf einem A1200 und einem A600 mit Furia-Turbokarte. Diverse Joysticks bzw. Joystick-Adapter liegen bereit, Spieler können aber auch eigene Joysticks mitbringen. Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke sind für einen geringen Obulus zu haben.



Weitere Informationen sind der Diskussion bei sensiblesoccer.de zu entnehmen, Interessenten können sich über ein Web-Formular (offenbar Registrierung im Forum nötig) anmelden. Den Angaben der Veranstalter zufolge habe sich bereits "einige deutsche und internationale Topspieler" angekündigt, willkommen ist aber jeder Teilnehmer bis hin zum "SWOS Amateur".



Die Veranstaltung findet im Privathaus des Ausrichters statt, wer dort übernachten will sollte Schlafsack und Luftmatratze mitbringen. (cg)



