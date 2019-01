AmigaOS 4: ignition-Betaversion 6 verfügbar

Achim Pankalla schreibt: Die Betaversion 6 der Tabellenkalkulation "ignitionOS4" ist auf der SourceForge-Seite erhältlich. ignition ist nun schon mehr als 10 Jahren open source, und dies ist die fünfte Version der AmigaOS-4-Portierung innerhalb von fünf Jahren. ignitionOS4 wurde ständig verbessert und Fehler entfernt. Diese Arbeit ist aber nur durch die Rückmeldungen der Anwender möglich. Hier ein Danke dafür und auch für das anschließende Testen.



Nicht vergessen möchte ich auch die ständigen Betatester und meine sonstigen Unterstützer. Ein herzliches Dankeschön an alle!



In der Betaversion 6 wurden nicht nur wieder Fehler korrigiert, sondern auch einige Kleinigkeiten ergänzt, wie zum Beispiel neue Funktionen und die Implementierung noch fehlender Eigenschaften. Hier eine - nicht vollständige - Auflistung der Änderungen/Fehlerkorrekturen: Neue Funktionen

Scrollen mit der Maus in der Vertikalen und Horizontalen

Überarbeitung einiger Dialoge

Überarbeitung und Ergänzung der Datenbankfunktionen

Tabelleninterne ARexx-Skripte werden nun gespeichert und geladen

Überarbeitung des CSV-Moduls

Fehler in gtdrag.library korrigiert

Über 20 weitere Fehler behoben

Überarbeites Handbuch Es sieht zwar nicht nach viel aus, ist aber ein weiterer großer Schritt, igntionOS4 besser und zuverlässiger zu machen. Weitere Informationen und auch die Möglichkeit, mir Rückmeldungen zukommen zu lassen, bietet das OS4Welt-ignition-Forum - oder senden Sie mir einfach eine E-Mail. (snx)



[Meldung: 27. Jan. 2019, 05:51]

