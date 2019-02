Hollywood 8 - Supremacy erschienen



Pressemitteilung: Nach zwölf Monaten Entwicklungszeit freut sich Airsoft Softwair außerordentlich, die sofortige Verfügbarkeit des besten Hollywoods aller Zeiten bekanntgeben zu können: Hollywood 8 - Supremacy. Version 8.0 ist ein riesiges Update mit sehr vielen neuen Features und Fehlerbereinigungen.



Die wichtigste neue Funktionalität ist sicherlich die volle Unterstützung für RapaGUI unter Android, wodurch es möglich wird, komplette grafische Benutzeroberflächen für Android mit Hollywood zu erstellen. Wie auf jeder Plattform benutzt RapaGUI auch unter Android ausschließlich die nativen Widgets des Betriebssystems, sodass mit Hollywood erstellte GUIs auf Android komplett nativ aussehen und sich auch so anfühlen. Dies ist ein wahrhaft einzigartiges Feature, da keine andere Software auf der Welt es erlaubt, aus einem einzigen Quelltext GUIs für Amiga (MUI), Windows, Mac OS X, Linux (GTK+) und Android zu erstellen. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich noch viele andere neue Features, Fehlerbereinigungen und Verbesserungen.



Hier ist eine unvollständige Liste der neuen Features in Hollywood 8.0: Android-Version komplett neugeschrieben

Neue Netzwerkadapter-Plugin-Schnittstelle

Bereit für das mächtige, bald erscheinende SSL/TLS-Plugin

Unterstützung für IPv6 in der Netzwerkbibliothek

Serieller Port wird nun unterstützt, selbst unter Android

Mehrere Displays sind nun unter Android möglich

Systembenachrichtungen werden unterstützt

Unterstützung für Piktogramme

Die Action Bar wird unter Android unterstützt

Menüleisten können unter Android erstellt werden

Bessere Unterstützung für HiDPI-Monitore

Volle RapaGUI-Unterstützung unter Android

Bereit für RapaGUI 2.0

Hardwarebeschleunigtes Zeichnen, Skalieren und Transformieren unter Android

Kameraunterstützung unter Android

Verzeichnisse können vom Skript überwacht werden

Skripte können unter Android Java-Code aufrufen

Unterstützung für Gerätvibration unter Android

Ganze Verzeichnisse können in Programme eingebunden werden

Gyroscope und Accelerometer werden unter Android unterstützt

Bereit für den Hollywood-APK-Compiler 3.0

80 Seiten neue PDF-Dokumentation, insgesamt jetzt 1034 Seiten

Viele andere Veränderungen, Optimierungen und Fehlerbereinigungen Hollywood 8 ist die ultimative Multimedia-Erfahrung und ein Muss für alle kreativen Anwender. Hollywood ist auf CD und als Download-Version erhältlich. Beide Versionen enthalten die Hollywood-Versionen für alle unterstützten Plattformen. Beim Kauf von Hollywood erhalten Sie eine Einzelbenutzerlizenz für alle 15 unterstützen Plattformen. Wenn Sie eine frühere Version von Hollywood besitzen, können Sie ein preisvergünstigtes Upgrade erwerben. Benutzer, die Hollywood 7.1 im Jahr 2019 gekauft haben, erhalten das Upgrade kostenlos.



Hollywood 8 ist die ultimative Brücke zwischen all den verschiedenen AmigaOS-kompatiblen Plattformen und den anderen drei bedeutenden Desktop-Betriebssystemen (Windows, Mac OS X und Linux) sowie Android. Ein absolut einzigartiges Feature ist jedoch der eingebaute Cross-Compiler, mit dem von jeder Plattform, die Hollywood unterstützt, Programme für eine Reihe von Betriebssystemen kompiliert werden können.



Hollywood 8 unterstützt dabei folgende Systeme: AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, WarpOS, MorphOS, AROS (x86), Windows (x86, x64), Mac OS X (x86, x64, PPC) und Linux (x86, x64, PPC, ARM). Nur Hollywood macht dies möglich!



Wenn Sie mehr über Hollywood erfahren möchten, besuchen Sie bitte das offizelle Hollywood-Portal unter dem Titellink. Dort gibt es auch ein Forum für alle Fragen rund um Hollywood. (snx)



