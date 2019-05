26.Apr.2019









amiga-news.de: Server-Umzug abgeschlossen (Update 2)

In den nächsten Stunden zieht amiga-news.de auf einen neuen Server um. Um Datenverlust zu vermeiden, sind die interaktiven Elemente des Web-Angebots (Kommentare, Forum) derzeit deaktiviert. Nach Abschluss der Arbeiten werden diese Bereiche wieder freigeschaltet und diese Meldung entsprechend aktualisiert. Wir danken für Ihr Verständnis.



Update: (26.04.2019, 21:50, cg)



Die Arbeiten sind abgeschlossen, in Kürze werden die DNS-Einträge aktualisiert. Bis alle DNS-Server die Adresse des neuen Servers kennen, vergeht u.U. einige Zeit. In den nächsten Stunden kann es also vorkommen, dass Besucher je nach Internet-Anbieter noch auf dem alten Server landen. Dieser wird deswegen einem entsprechenden Warnhinweis anzeigen.



Update 2: (27.04.2019, 15:00, cg)



Der Server-Umzug ist abgeschlossen. Sollte jemanden noch kleinere Probleme auffallen, bitten wir um kurze Benachrichtigung per Mail oder im Kommentarbereich. (cg)



[Meldung: 26. Apr. 2019, 16:19] [Kommentare: 7 - 30. Apr. 2019, 11:45]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]