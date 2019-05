Veranstaltung: Anmeldung zum 20. Amiga-Meeting Nord freigeschaltet

Vom 18. bis 20. Oktober findet in Neumünster das 20. Amiga-Meeting Nord statt. Sven Scheele schreibt hierzu: "Die Anmeldung zum Amiga-Meeting Nord ist ab sofort über den entsprechenden Link auf der Homepage möglich. Wir bitten die Teilnehmer, nach der Anmeldung den Erhalt der automatischen Bestätigungsmail zu prüfen und ggf. auch im Spam-Ordner nachzuschauen. Sollte jemand keine Bestätigung erhalten, bitten wir um Kontaktaufnahme (siehe Impressum der Homepage).



Zum 20-jährigen Jubiläum wird es verschiedene Wettbewerbe mit tollen Preisen geben, u.a. den bereits bekannten Spielewettbewerb (Highscore) und einen Wettbewerb "Bester Amiga", wobei es hier Punkte in den Sparten Optik, Ausstattung/Leistung, Originalität sowie Seltenheit/Sammlerwert zu holen gibt. Für den schönsten Amiga gibt es einen Sonderpreis!



Ein weiteres Highlight: 17 Jahre nach der Weltpremiere von "Dünn 2" (einem mit Scala erstellten Ulk-Film mit schrägem und schwarzem Humor) wird es exklusiv auf dem Meeting eine erneute Aufführung geben - und zwar in einer Special Edition! Viele Stunden Arbeit sind hier bereits geleistet worden. Athros lässt grüßen. ;-)



Voraussichtlich dürfen wir uns auch wieder über einen Ehrengast freuen, welcher bereits 2014 und 2016 auf dem Meeting dabei war.



Entwickler oder Händler, welche ihre Amiga-Projekte oder -Produkte auf dem Meeting gerne vorstellen und oder verkaufen möchten, sind gerne gesehen. Das Orga-Team würde sich über eine Kontaktaufnahme freuen!" (snx)



