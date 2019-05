14.Mai 2019









Game Construction Kit: RedPill 0.6.14 (Alpha)

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll - veröffentlichte Videos zeigen eine Umsetzung von Pacman sowie das Knobelspiel Mirror. RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Änderungen in Version 0.6.14: Use the Editor tooltip to choose your IFF paint program, then in tiles and spritesheet screen you can quickly edit your images

Added action trigger New Question to start a new question

Added action trigger Add Answer to add a new answer to the started question

Added action trigger Ask Question , that will set up a variable with the value from answer

Now it is easier to set up the text to use in Show Text/Dialog

Text and Dialogs now stop the other triggers from being processed

In Level Objects screen you can use 1 and 2 to quickly move between levels

Added extra check to HUD code

Added extra checks to LoadSound

On load level added extra frame to avoid corrupted graphics

Fixed Color 0 being overwritten with certain settings

Disabled Blitz2 bitmap out bounds check (cg)



