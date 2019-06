Amiga Demo Launcher v1.6b

Die Demogruppe Resistance aus Norwegen hat die erste (Beta-) Version des Amiga Demo Launchers veröffentlicht. Der Amiga Demo Launcher (ADL) ist eine Anwendung, um ausführbare File-Demos aus einer vorher erstellten Wiedergabeliste abzuspielen. Einige Funktionen: Spielt die meisten OCS-File-Demos auf einem AGA-Amiga mit einer 68060-CPU mittels Downgrading ab

Einzelne Einträge in der Wiedergabeliste können direkt oder komfortabel über das ARexx-Skript "Create Demo Playlist" erstellt werden

Es wird ein Reset-Device unterstützt, das an den seriellen Port des Amiga angeschlossen wird. Dieses zählt eine vorgegebene Abspielzeit für ein Demo herunter und führt dann einen Hardware-Reset aus, wenn der Endwert des Timers erreicht ist. Danach wird das nächste Demo aus der Wiedergabeliste abgespielt Für mehr Informationen gibt es eine AmigaGuide-Datei, die Bestandteil des Archivs ist.



Download: RSE-ADL16b.lha (9 MB) (snx)



