03.Jun.2019









Buch: Getting Started with Warp3D Nova

Hans de Ruiter hat die ursprünglich auf seinem Blog veröffentlichten Kurse zu dem von ihm entwickelten 3D-System "Warp 3D Nova" auf Anraten eines Programmierers nochmals überarbeitet und erweitert und bietet sie jetzt in Buchform über Amazon an. Erhältlich sind eine Druckausgabe für 26 Euro bzw. ein eBook für 5 Euro.



de Ruiter erklärt den für die Druckausgabe gewählten Farbdruck, der den Preis in die Höhe treibe, mit der Möglichkeit in den Code-Beispielen Syntax-Highlighting zu verwenden, was in seinen Augen die Lesbarkeit deutlich erhöhe. "Getting started with..." enthält die folgenden Kapitel: Tutorial 1: Create a window

Tutorial 2: Hello triangle - draw something

Tutorial 3: A splash of algorithmic colour - procedural texture mapping

Tutorial 4: Colour another way - per-vertex colour

Tutorial 5: 3D at last - draw a cube

Tutorial 6: 3D lighting - add lighting to the scene

Tutorial 7: Animation - making objects move

Tutorial 8: Adding texture - texture-mapping

Tutorial 9: Normal mapping - extra realism with surface bumps and features

Warp3D Nova gotchas - easy mistakes and how to avoid them

GLSL shader debugging - tools and tips

Where to go from here - next steps in your graphics programming journey Hinweis der Redaktion: Das eBook ist eine Kindle-Edition, muss also für die Nutzung mit anderen Geräten erst konvertiert und von DRM befreit werden, ansonsten ist lediglich ein Zugriff über die aktuelle Amazon-App möglich. (cg)



[Meldung: 03. Jun. 2019, 23:05] [Kommentare: 1 - 04. Jun. 2019, 11:01]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]