16.Jun.2019

Audio-Wiedergabe: AmigaAMP 3.24

Thomas Wenzel schreibt: Nach intensiver Überarbeitung 'unter der Haube' ist AmigaAMP 3.24 fertiggestellt. Ich habe an vielen Stellen im Code Änderungen vorgenommen, die für einfachere Wartung und bessere Übersicht sorgen. Dabei konnte ich auch ein paar alte Bugs beseitigen. Ich kann nicht versprechen, dass durch die massive Restrukturierung keine neuen Bugs hinzugekommen sind, aber das Programm hat zumindest eine intensive Betatestphase hinter sich, um die Integrität und Stabilität einigermaßen zu gewährleisten.



Inoffiziell unterstützt die 68k-Version jetzt sogar AmigaOS 3.1. Ohne installiertes ClassAct funktionieren allerdings nur die vollgraphischen ('skinned') Fenster, also weder das Infofenster noch die Einstellungen. Durch Installation von ClassAct 3.3 wird dies ermöglicht, inklusive der kompletten 'ReAction'-Oberfläche. In diesem Fall funktioniert jedoch noch nicht alles ganz vollständig, das reiche ich in einer späteren Version nach.



Die wichtigsten Änderungen sind: Shoutcast-Streamingcode komplett überarbeitet

Leere ID3v2-Kommentarfelder werden jetzt korrekt behandelt

Das Equalizer-AUTO-Gadget muss gezeichnet werden, weil sonst bei einigen Skins an dessen Stelle ein hässlicher knallroter Kasten steht. Dieses Gadget tut jedoch nichts :-)

Mehr Texte übersetzt/lokalisiert

Kompatibilität zu älteren AmigaOS-4-Versionen verbessert

Pufferüberlauf-Fehler in MPEG-Leseroutine behoben

Neuzeichnen der Zeitanzeige beim Skin-Wechsel repariert

Hintergrundfarbe in der Playlist-Zeitanzeige wird jetzt korrekt behandelt

ID3v2-Code überarbeitet und Unterstützung für ID3v2.2 hinzugefügt

Aktualisierung einer geänderten Konfigdatei repariert

Layout des Infofensters geändert und mehr Felder hinzugefügt

Die ESC-Taste schließt nun auch das Info- und das Einstellungsfenster Viel Spaß damit, ich hoffe, es gefällt euch und läuft gut. (snx)



