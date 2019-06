Hollywood: PDF-Plugin Polybios 1.1

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit eines größeren Updates für eines der beliebtesten Hollywood-Plugins bekanntgeben zu können: Polybios. Dieses Plugin kann PDF-Dokumente erstellen und anzeigen und enthält die fortschrittlichste PDF-Rendering-Engine, die derzeit auf Amiga-Systemen verfügbar ist.



Die Version 1.1 ist ein größeres Update, welches Unterstützung für viele Dinge hinzufügt, die benötigt werden, um einen PDF-Viewer zu schreiben. So ist es nun möglich, Text, Lesezeichen und Links von PDF-Seiten abzufragen. Außerdem können PDF-Seiten durchsucht werden und die Position von Text auf PDF-Seiten kann ermittelt werden (dies ist notwendig, um z.B. Markierungen zu implementieren). Schließlich ist es nun auch möglich, Metadaten aus PDF-Dokumenten zu extrahieren. Darüber hinaus gibt es einige wichtige Fehlerbereinigungen.



Polybios 1.1 steht kostenlos für alle Hollywood-Benutzer zur Verfügung. Das Plugin kann ab sofort vom offiziellen Hollywood-Portal unter dem Titellink in Versionen für AmigaOS 3.x (m68k, m881), AmigaOS 4, MorphOS, WarpOS, AROS (x86), Linux (PPC, ARM, x86, x64), Mac OS X (PPC, x86, x64), Windows (x86, x64) und Android (ARM, ARM64) heruntergeladen werden.



Wichtiger Hinweis an WinUAE-Nutzer: Polybios 1.1 benötigt mindestens WinUAE 4.2.1. Vorherige WinUAE-Versionen hatten einen Bug in der Emulation des Motorola 68020, der Polybios zum Absturz bringt. (snx)



[Meldung: 23. Jun. 2019, 16:48] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]