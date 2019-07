Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. May/June 2019 news

Old articles from Amiga News Tech n°32 to 35:

Tutorial: DME - Creation of menus and macros



Tutorial: Utilization of GadToolsBox



Programming: AMOS - Creation of CopperList



Programming: Assembler - HAM and Dual-Playfield modes



Programming: Pascal - Edition gadget



File: Data compression with Huffman algorithm



Programming: C - 8SVX reader



File: The new 68030 instructions



Programming: Assembler - The curves



Programming: C- Sound generation

Interview with Matthew Smiths (author of the Amiga Power album)

Interview with Paolo Cattani (author of the Virtual GP series)

Interview with John Hare (coder of Sensible SOccer)

Review of AmigaOS 3.1.4

Review of Powerglove Reloaded

Review of Space Crusade

File: Amiga prototypes and projects (update)

File: Village Tronic

File: MorphOS requesters

Gallery: Comic from Amiga Spécial Environnement

Special quiz about the Lotus series (snx)



[Meldung: 02. Jul. 2019, 08:01] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]