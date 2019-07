MorphOS: E-Mail-Client Iris, Betaversion 62

Jacek 'jacadcaps' Piszczeks "Iris" soll künftig das Standard-E-Mail-Programm von MorphOS werden. Es unterstützt IMAP und kann HTML-E-Mails sowohl anzeigen als auch erstellen. Die aktuelle Betaversion bietet unter anderem die Möglichkeit, E-Mails als Anhang weiterzuleiten.



Iris setzt MorphOS 3.10 voraus, für Rückmeldungen an den Autor kann die entsprechende MorphZone-Diskussion zum Thema genutzt werden.



New Features include: Implemented forwarding messages as attachments

Nice folder icons, icons for failed/draft messages in the Outgoing folder

Folder settings (accessible from menu)

It is now possible to create and delete IMAP folders

Closed state of a folder tree is now serialized Also fixed: INBOX folder wouldn't always be detected correctly (happened on Yahoo)

Fixed sending of emails from accounts that had no Drafts/Sent folder

Fixed the 'view in external browser' feature (for attachments)

Fixed a UTF-7 decoder bug (caused Greek GMail to fail, for example)

Fixed a crash when parsing a server-side modified folder structure

Fixed a scroll-to-top issue when progressively adding list entries while scrolling

Fixed a crash in session shutdown/resource tracking Download: iris.lha (20 MB) (snx)



[Meldung: 25. Jul. 2019, 17:39] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]