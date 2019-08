Veranstaltung: Dickinson und Tyschtschenko am Amiga-Future-Gamescom-Stand

Pressemitteilung: Amiga Future: Wieder einmal auf der Gamescom - Auch dieses Jahr wird die Amiga Future wieder mit APC&TCP auf der Gamescom im Retro-Bereich vertreten sein. Die Besucher können am fast 90 qm großen Stand ausführliche Informationen über das Computersystem Amiga erhalten und natürlich auch gleich vor Ort über 20 Geräte testen. Das Amiga-Future-Team wird euch sicher alle Fragen zum Thema Amiga beantworten können.



Als Ehrengäste haben wir am Dienstag und Mittwoch Trevor Dickinson von A-EON Technology und am Samstag Petro Tyschtschenko (ehemals Amiga Technologies) bei uns am Stand.



Außerdem zeigt das Apollo-Team brandneu die neue Vampire 4. Ihr könnt die Vampire 4 ausführlich testen und die Entwickler stehen auch durchgehend für Fragen zur Verfügung.



Wir haben aber auch zwei IndieGO-Systeme an unserem Stand, die natürlich ausführlich gestestet werden können. Pascal Papara steht natürlich auch hier bereit, um alle eure Fragen zu beantworten.



Da wir (noch) nicht an zwei Orten gleichzeitig sein können, werden vom 17. bis 27. August keine Bestellungen in unserem Onlineshop verschickt. Das gilt auch für Download-Versionen. E-Mails können erst wieder nach der Gamescom beantwortet werden. Wir bitten um Geduld. Es kann etwas dauern, bis alle Bestellungen und E-Mails abgearbeitet werden können. (snx)



[Meldung: 16. Aug. 2019, 21:45] [Kommentare: 1 - 17. Aug. 2019, 19:02]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]