01.Sep.2019









Ausblick auf AmigaOS 3.2

Nach der im Juli erfolgten Veröffentlichung von AmigaOS 3.1.4.1 gibt unter dem Titellink mit Thomas 'ThoR' Richter einer der Entwickler einen Einblick in bereits implementierte Neuerungen, die von AmigaOS 3.2 zu erwarten sind.



Als Auftakt veröffentlichte er eine (nur für eingeloggte Nutzer von Amiga.org sichtbare) Aufnahme der Workbench als Suchbild. Nach den Identifikation der Neuerungen durch die anderen Kommentatoren folgten dann die Bestätigungen.

Die GadTools sind jetzt fontsensitiv, welche Funktion vom neuen Voreinstellungseditor und anderen Systemwerkzeugen genutzt wird. Die Fenstergestaltung skaliert entsprechend mit dem Zeichensatz.

Hinsichtlich der Druckervoreinstellungen kann nun der Name des Ausgabegeräts angegeben werden anstelle der Auswahl entweder der Parallelen oder der Seriellen Schnittstelle.

Die Titelzeile der Workbench lässt sich verändern.

Fenster lassen sich ikonifizieren.

Die Shell merkt sich bereits verwendete Aufrufe. Auch eine Suche innerhalb dieser Aufrufe ist möglich.

Die Shell bietet zudem eine automatische Eingabeergänzung per Tab-Erweiterung.

Es gibt einen neuen, minimalistischen AUX-Handler, welcher die Ausgabe der Tab-Erweiterung auch über die Serielle Schnittstelle ermöglicht. (snx)



[Meldung: 01. Sep. 2019, 09:41] [Kommentare: 6 - 01. Sep. 2019, 17:41]

