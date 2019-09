Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. July/August 2019 news

Old articles from Joystick Hedbo 1 to 15:

News: news from Psygnosis for 1989



Review of California Games



Review of Spitting Images



News: Paul Cuisset, the rise of a genius coder



Review of Gone Fish'n



Review of Falcon



News: Infogrames, a big world future



News: Muriel Tramis parle d'Emmanuelle

Old articles from Amiga Special Environnement:

Video environment of the Amiga



2D software on Amiga



3D software on Amiga



Audio creation on Amiga



Office on Amiga

Interview with Richard Cheek (developer of Sleepwalker)

Interview with Jamie Woodhouse (developer of Nitro and Qwak)

Interview with David Broadhurst (developer of Assassin and Bubble Bobble)

Review of SimCoupé 1.2

Review of JetHunt

Review of The Master Virus Killer 2.1

File: History of data compression in Japan

File: The Bitmap Brothers

File: MorphOS Directory Assignments

File: History of the World Of Commodore show

Special quiz about the Access (snx)



