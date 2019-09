Amiga34: Abstimmung über den "Community Award"

Markus Tillmann schreibt: Nach der Preisverleihung an Herrn Does (Vesalia) auf der Amiga32 2017 in Neuss, möchten wir auch dieses Jahr wieder eine Auszeichnung auf der Veranstaltung vornehmen. In den vergangenen Tagen wurden dazu bereits im a1k-Forum und auf Facebook Vorschläge gesammelt; unter den dort genannten kann seit dem 30. August die Abstimmung erfolgen.



Da diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hegt, noch folgender Hinweis: Wir möchten an dieser Stelle auch allen anderen danken, die ihre Zeit und Kraft dafür aufwenden, unseren geliebten Amiga mit Soft- und Hardware zu versorgen oder auf andere Weise den Amiga-Ball in Bewegung halten! Keep the momentum going!



Jeder Teilnehmer darf zur Abstimmung unter den Vorschlägen seine beiden Favoriten auswählen, die Abstimmung läuft bis zum 15. September. Der Sieger wird auf der Amiga34 im Oktober bekannt gegeben. Je mehr Personen sich an der Umfrage beteiligen, desto repräsentativer und ausdrucksfähiger ist das Ergebnis natürlich, daher freuen wir uns über eine rege Beteiligung! (cg)



[Meldung: 05. Sep. 2019, 18:46] [Kommentare: 9 - 06. Sep. 2019, 19:08]

