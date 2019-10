Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.32

TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für den Internet Explorer, Firefox, Opera und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey). Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden. Die Version 0.32 enthält folgende Neuerungen: Tribute to AmiKit XE: neues Presets «OS 3.9 AmiKitX Dark» neues Presets «OS 3.9 AmiKitXE Retro» entsprechend angepasste Boot-Animation neues Fenster-Layout «3.9 AmiKit X Dark» neues Fenster-Layout «3.9 AmiKit XE Retro» neues Muster «AmiKit X Backdrop Dark» neues Muster «AmiKit XE Backdrop Dark» neues Muster «AmiKit XE Backdrop Retro» neues Muster «AmiKit X Pattern Dark» neues Muster «AmiKit X Pattern Dark Reaction» neues Muster «AmiKit XE Pattern Retro» neues (blaues) Trashcan-Icon für das Piktogramm-Set «AmiKit X» Ein herzlicher Dank an Jan Zahurancik (AmiKit) für seine Spende einer AmiKit XE Version und die Erlaubnis zur Verwendung der Grafiken.

Ein herzlicher Dank an (AmiKit) für seine Spende einer AmiKit XE Version und die Erlaubnis zur Verwendung der Grafiken. Komplette tschechische Lokalisierung - herzlichen Dank an Lagya Horky vom guruteam.cz.

vom guruteam.cz. OS 4.0: diverse Anpassungen (inkl. der Requester-Symbole) - herzlichen Dank an Carlo 'AMIGASYSTEM' Spadoni für seine Unterstützung.

für seine Unterstützung. Version 2.0 der Topaz-Fonts A500 und A1200 erstellt: Sonderzeichen der Sprachen polnisch, tschechisch und russisch ergänzt. Der separate russische Font wurde dadurch obsolet.

Chrome: Workaround für eine Änderung (oder Bug?) in der Layout-Engine in einer der letzten Versionen (+/- v77.0), was zu viel zu grossen unteren Rändern bei allen Fenstern ausser solchen mit Füllstandsanzeige führte.

Performance-Optimierung beim Start von TAWS bei der dynamischen Erkennung der vorhandenen Elemente eines Fenster-Layouts neu mittels XMLHttpRequest() statt img.onerror().

Optimierung der Dateigrössen einiger Muster-Grafiken

Bugfixes: Firefox, Internet Explorere und MS Edge: Korrektur des horizontalen Farbverläufe um 180° (Boot-Balken im AmiKitX-Preset, vertikaler Scrollbalken der Listbox der Palette). kleinere Korrekturen im Fenster-Layout «OS 3.9 AmiKitX» kleine Layout-Korrektur beim Minimieren der Prefs-Fenster DiskCopy: Korrektur eines JavaScript-Errors (Bug seit 0.30) Tastatur-Steuerung: Falls mehrere GUI-Elemente das gleiche Kürzel verwenden, so wird nun nur noch das erste ausgeführt.

(snx)



[Meldung: 09. Okt. 2019, 06:03] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]