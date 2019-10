12.Okt.2019









Amiga34: MorphOS auf einem AMD64-Rechner

Auf der an diesem Wochenende in Neuss stattfindenden Amiga34 führt das MorphOS-Entwicklerteam sein Betriebssystem auf einem AMD-Ryzen-5-Rechner mit einer Radeon-HD-4650-Grafikkarte vor (Twitter: Foto, Video).



Hinsichtlich des Videos weist Károly 'chainq' Balogh darauf hin, dass es sich um eine sehr frühe Version mit Debug-Output handele - tatsächlich hat sie Mark 'bigfoot' Olsen erst heute morgen auf diesem neuen Computer zum Laufen gebracht, nachdem er sein älteres System nicht mitbringen konnte - weshalb man aus der Dauer des Hochfahrens keine Rückschlüsse auf die spätere Leistungsfähigkeit ziehen möge.



Dank einer PowerPC-Emulation laufen auf der AMD64-Umsetzung auch weiterhin die bisherigen PowerPC- und 68k-Programme. Grundlage ist ein neuer, von Mark Olsen geschriebener Kernel, der auf dem gezeigten System komplett AMD64-nativ im 64-Bit-Modus läuft, aber auch auf PPC32- und PPC64-Prozessoren, im letzteren Falle ebenfalls im 64-Bit-Modus.



Bei dem gezeigten System handele es sich allerdings ausdrücklich bloß um einen Ausblick darauf, wie ein künftiges MorphOS NG aussehen könnte; viele Komponenten fehlten noch. Auf dem Vorführrechner laufe eine Mischung aus AMD64- und PowerPC-Code.



Daneben zeigt das MorphOS-Team auch einen Amiga 4000 mit MorphOS 3.13 auf einer - laut Beschreibung - mit 420 MHz getakteten Cyberstorm-PPC-Turbokarte. (snx)



