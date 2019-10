Game Construction Kit: RedPill 0.7.3

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll - veröffentlichte Videos zeigen eine Umsetzung von Pacman sowie das Knobelspiel Mirror. RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Changes in version 0.7.3: Program stack size increased to 32 KB to avoid unstability and crashes when using autoslice

Sorting and rendering by Z has been recoded to avoid objects disappearing

Fix: Screen Flash trigger was not working when HUD was on top

File requesters now have a maximum size

Fixed an issue preventing from changing Var pages when selecting a Var in the triggers

Sound module code is now more robust to avoid memory leaks (snx)



[Meldung: 15. Okt. 2019, 20:46] [Kommentare: 0]

