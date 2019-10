Shoot'em Up: RESHOOT R Classic Disk Edition & AROS-Portierung

Pressemitteilung: Das Entwicklungsstudio spieleschreiber und der Publisher APC&TCP geben heute die Verfügbarkeit des Retro-Actiongames RESHOOT R in zwei neuen Varianten bekannt. Ab sofort ist unter den Namen RESHOOT R Classic Disk Edition das Spiel auch als Disketten-Version verfügbar. Diese Version ist für alle User gedacht die an ihren Amiga 1200 und Amiga 4000 kein CD-ROM-Laufwerk angeschlossen haben. Das Spiel kann nun mittels Diskette auf Festplatte installiert werden.



Außerdem ist ab sofort eine Download-Version von RESHOOT R für das System AROS verfügbar. Diese Version benötigt AROS mit 100%iger AGA Komptibilität mit 2 MB CHIP-RAM. RESHOOT R AROS wurde auch erfolgreich auf der Vampire V4 getestet.



Desweiteren sind seit kurzen das RESHOOT R Mauspad und RESHOOT R Poster im Handel verfügbar.



Über RESHOOT R



RESHOOT R ist ein zweidimensionales, horizontal scrollendes Shoot'em up im Stil der großen Arcadeklassiker Silkworm, R-Type und Gradius.



Eigenschaften entwickelt und programmiert vom Branchenveteran Richard Löwenstein

geht an die Leistungsgrenze von Amiga CD32, 1200 und 4000

fünf Themen-Stages im aufwendig gestalteten Retrodesign

aufregende Angriffswellen und Bosskämpfe

Extrawaffen und Powerups

Mehrebenen-Scrolling, bis zu 100 Objekte auf dem Bildschirm

50 Hertz Bildwiederholrate sichert ein stetig hohes Tempo

mehr als 400 Farben auf dem Bildschirm

aufputschender Soundtrack und SFX simultan

lokal speicherbare Highscoreliste und Internet-Ranking

läuft auf Standard-Hardware des A1200, A4000 und CD32, keine Erweiterungen notwendig

getestet auf Amiga-Systemen mit folgenden CPUs: 68020, 68030, 68040 und 68060 Systemanforderungen CD-Edition Amiga 1200, Amiga 4000 oder CD32

Joystick oder CD32-kompatibles Pad

2 MB Chipmemory, mehr Speicher wird unterstützt

läuft auf kompatiblen Amiga-Emulatoren unter Windows, Mac und Linux Systemanforderungen Classic-Disk-Edition Amiga 1200, Amiga 4000

Disketten-Laufwerk

Festplatte

Joystick oder CD32-kompatibles Pad

2 MB Chipmemory, mehr Speicher wird unterstützt Systemanforderungen AROS-Edition AROS mit 100%iger AGA Komptibilität mit 2 MB CHIP-RAM.

Joystick oder CD32-kompatibles Pad (cg)



[Meldung: 23. Okt. 2019, 17:33]

