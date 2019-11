Echtzeit-Strategiespiel: AI

Samuli Holopainens Spiel AI entstand ursprünglich für den diesjährigen Speedgame-Wettbewerb, wo es in den Kategorie "Best Fun Game" den ersten Platz belegte und in der Kategorie "Most Original Concept" die maximale Punktzahl erzielte. In der Gesamtplazierung kam es auf Platz 3. Ein Video der seither noch verbesserten Wettbewerbsversion findet sich auf YouTube.



Bei AI steuern Sie eine Künstliche Intelligenz, die Roboter aussendet, um Menschen zu töten. Die Roboter selbst hingegen können Sie nicht steuern, sondern lediglich festlegen, von wo und wann die Roboter starten und was sie allesamt erreichen sollen - anschließend suchen die Roboter selbst Lösungswege, ihr gemeinsames Ziel zu erreichen.



Das Spiel benötigt eine von Original-Amigas nicht erreichte Rechenleistung, empfohlen wird ein AmigaOne X1000. Vorerst ist das Spiel einzig über den Indiego-Appstore erhältlich, später soll es auch im Aminet bereitgestellt werden. (snx)



[Meldung: 31. Okt. 2019, 08:50] [Kommentare: 1 - 31. Okt. 2019, 23:24]

