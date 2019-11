Disk-Images auf der Workbench einbinden: GoADF! 2.0

Das Shareware-Programm (7 Euro) "GoADF!" bindet Disk-Images u.a. als virtuelle Diskettenlaufwerke ein. In der neuen Version werden neben ADF-Dateien auch die Formate DMS, ADZ und HFE unterstützt. v2.0: add support for DMS files

v2.0: add support for ADZ files

v2.0: add support for HFE files

v2.0: new module to convert images from HFE/ADZ/ADF/DMS to ADF/ADZ

v2.0: sorting lists in all listviews

v2.0: new configuration options

v1.2.1: new module to create ADF files "Disk to ADF"

v1.2.1: new option to verify disk writing

v1.2.1: new options to configure screen (remove tooltypes from v1.1) and fonts

v1.2.1: new option to configure work directories

v1.2.1: new button "Refresh dir" in main window

v1.2.1: new window for dates view (from reqtools to gadtools window)

v1.2.1: add support for the tool field in project icons of ADF files

v1.2.1: bug in write ADF routine fixed (cg)



